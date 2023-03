Prefeito confirma acordo para votação em sabatinas do TCM

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou um acordo feito entre a sua base de governo e a do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a aprovação pro unanimidade das candidaturas da ex-primeira-dama Aline Peixoto, que teve sua indicação muito criticada entre os correligionários do prefeito, e do ex-deputado Tom Araújo (União Brasil) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Segundo ele, o pacto foi pensado para evitar que o nome seu candidato fosse travado já na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa (Alba) e permitir que as duas candidaturas sejam apreciadas na votação em plenário desta quarta-feira, 8.

"Eu não estava aqui, mas tive o conhecimento de que havia sido feito um acordo para que as duas candidaturas fossem aprovadas por unanimidade. Até porque, se a oposição votasse contra a aprovação do nome, o governo poderia rejeitar o nome do nosso candidato já na CCJ", explicou.

O colegiado de aliados do prefeito para a oitiva da ex-primeira dama foi composto por Alan Sanches (União Brasil), líder da oposição e responsável pelas indicações, Sandro Régis (União Brasil), Tiago Correia (PSDB), Robinho (União Brasil) e Luciano Simões (União Brasil)

'Foi um acordo positivo que permitiu que os dois nomes fossem ao plenário e ele decidirá de forma soberana quem é o melhor nome para assumir o posto de conselheiro do TCM".

Votação em plenário

Após as sabatinas, os nomes dos candidatos seguiram para apreciação do plenário da Assembleia Legislativa (Alba) que fará votação nesta quarta-feira, 8. Para ser eleito, o candidato precisa de quórum de maioria absoluta, ou seja, 32 votos ao seu favor.

Caso isso não aconteça, serão realizadas até três novas rodadas de votação para que um dos dois seja eleito. Após esses três turnos, se não houver um vencedor, um novo processo eletivo é aberto para a vaga no TCM/BA e tanto Aline quanto Tom ficam inelegíveis.

Com a aprovação de um dos nomes, o vencedor terá seu nome encaminhado para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) que deverá fazer a nomeação. Após a publicação da mesma no Diário Oficial do Estado (DOE), o futuro conselheiro terá 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para assumir a cadeira.