Prefeito retira candidatura e declara apoio a pré-candidata do PT | A TARDE

A sete meses para a decisão final das corridas eleitorais, o prefeito de Itororó, Paulo Rios (PP), resolveu movimentar o tabuleiro político da cidade. O gestor municipal anunciou a retirada do seu nome para reeleição em outubro em prol do apoio a médica Dr.ª Luciana (PT).

O líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto, do mesmo partido da pré-candidata, analisou a decisão do progressista como uma opção pessoal e lamentou a escolha do chefe municipal.

“Lamentei, obviamente, a retirada do nome do prefeito Paulo Rios. Mas acho que ele fez a opção de não ir para uma outra reeleição. O gestor anterior também fez a mesma coisa”, afirmou à imprensa nesta quinta-feira, 21. O parlamentar marcou presença na agenda institucional do governador Jerônimo Rodrigues (PT) junto a ministra de Gestão, Esther Dweck, no Senai Cimatec, em Salvador.

No ponto de vista de Rosemberg, se tornará uma espécie de “tradição” os prefeitos de Itororó, sua cidade natal, cumprirem apenas um mandato. Em conversa com os jornalistas, o petista ainda celebrou a possibilidade inédita de ter uma mulher à frente do Executivo.

“Parece que vai virar uma tradição lá na minha cidade dos prefeitos terem apenas um mandato. Mas está tudo pacificado e eu espero que a gente possa caminhar no sentido de ter essa prefeita, pela primeira vez, fazendo a gestão do município”, disse Pinto.

“Eu fiquei muito feliz, porque é minha cidade, a cidade onde eu nasci, e nós vamos ter duas mulheres disputando essa eleição. E eu espero, pela primeira vez, ter uma mulher prefeita da minha cidade”, completou.

A chapa majoritária no município, localizado no Médio Sudoeste baiano, será composta por duas mulheres: Dr.ª Luciana (PT), encabeçando o pleito, e Marcília Costa (PSDB), no posto de vice-prefeita.

