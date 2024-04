PT e PSD buscam unidade para enfrentar família Hagge em Itapetinga | A TARDE

A tão sonhada unidade pregada pelos governistas ainda está longe de ser alcançada em alguns municípios baianos. A pouco menos de sete meses para a escolha do próximo prefeito, a cidade de Itapetinga, no Médio Sudoeste, vive em um cabo de guerra entre o PT e o PSD.

Com dois nomes prefeituráveis na bolsa de apostas da ala do governo, o vereador João de Deus (PT) e a ex-primeira-dama Cida Moura (PSD) disputam a preferência pela cadeira do Executivo.

O líder governista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT), chegou a se reunir com a pessedista para tratar sobre o pleito e atraí-la para sigla, mas não vingou.

O parlamentar revelou à imprensa, nesta quinta-feira, 21, que a sua sigla está “trabalhando no sentido de criar uma unidade entre PSD e o PT”. Segundo o petista, a legenda busca escolher o melhor quadro para enfrentar a família Hagge, que está à frente do Executivo há 41 anos.

“A ideia é que a gente possa verificar quem melhor unifique a base da oposição. O meu partido está lançando o nome de João de Deus e o PSD o nome de Cida Moura. Eu espero que a gente possa encontrar a unidade capaz de juntar a oposição, disputar e ganhar as eleições, para interromper um projeto familiar na cidade de Itapetinga”, contou Rosemberg, após agenda institucional no Senai Cimatec, em Salvador.

Diferente de Salvador, no município do Médio Sudoeste, o MDB é tratado como oposição ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) devido às eleições de 2022, quando a sigla não caminhou com o então candidato ao governo da Bahia.

“Na realidade, o MDB lá em Itapetinga não acompanhou o governador Jerônimo Rodrigues. Mas, sem dúvida alguma, na relação atual com o MDB, vai haver sim uma disputa entre dois partidos da base aliada”, disse à imprensa.

Atualmente, a cidade é comandada pelo prefeito Rodrigo Hagge, que tenta a reeleição.

