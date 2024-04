Rosemberg especula aliança PT-PDT em Lauro de Freitas; Prates nega | A TARDE

Mais um partido ligado à oposição no estado pode estar se juntando à base aliada da prefeita Moema Gramacho (PT) nos próximos meses em Lauro de Freitas. De acordo com o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado federal Leo Prates teria lhe garantido que é possível construir uma aliança entre o PT e o PDT no município.

O apoio do PDT à atual gestão estaria condicionado à escolha, por parte de Moema, do vereador licenciado Antônio Rosalvo (PT), hoje titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Lauro de Freitas, como seu candidato à sucessão. O petista seria um nome mais passível de consenso na classe política da cidade.

“Em Lauro de Freitas, está caminhando no sentido de ter uma aliança PT-Republicanos e eu acho que isso pode consolidar uma posição de uma aliança mais ampla. Conversei com o deputado federal Leo Prates, que me garantiu que se, realmente, tivesse essa articulação em torno de um nome mais amplo do Partido dos Trabalhadores — e ele citou o nome do vereador Rosalvo —, ele estaria disposto a construir essa aliança”, declarou Rosemberg na tarde desta quinta-feira, 21.

Rosemberg também revelou que deve conversar em breve com um dos principais líderes da oposição em Lauro de Freitas, o empresário Teobaldo Costa, que tem se colocado também como pré-candidato nos bastidores. A ideia do líder do governo é construir uma ampla aliança para garantir a manutenção do projeto petista no muncípio da Região Metropolitana de Salvador.

“Vou fazer uma conversa com Teobaldo, para saber a sua opinião, e eu espero que a gente possa construir uma aliança ampla e Moema poder dar continuidade, com uma candidatura da sua base, em especial do Partido dos Trabalhadores”, concluiu o parlamentar.

Questionada sobre o assunto pelo portal A TARDE, Moema despistou e afirmou que a discussão sobre candidatura ainda está na fase interna, com as 16 legendas de sua base de apoio. Ao mesmo tempo, a prefeita sinalizou que o nome pode ser anunciado na próxima segunda-feira, 25.

“Eu não sei porque o nosso líder do governo está colocando isso, se nós estamos fazendo ainda um processo de discussão interna entre nós, lá no nosso município, relacionado a todos os partidos que fazem parte da nossa base, os pré-candidatos a prefeito ou prefeita, os vereadores e vereadoras”, respondeu Moema, que já tem o Republicanos entre seus aliados.

“Estamos nessa fase de discussão, não temos posição ainda fechada. Estamos construindo. Pretendemos, até o início da segunda que vem, estar divulgando se nós conseguimos fechar a posição até o final da semana. Mas eu não tenho informação do que o deputado está colocando”, acrescentou a prefeita de Lauro de Freitas.

Nas redes sociais, o deputado federal Leo Prates também reagiu à fala de Rosemberg. Segundo o parlamentar, a única candidatura pensada por ele em Lauro de Freitas é a de Teobaldo, não havendo um plano B.

“Quero reforçar que meu candidato em Lauro de Freitas é Teobaldo Costa e estou, inclusive, ajudando ele a montar o União Brasil no município. Converso com todo mundo que queira contribuir com Lauro, mas não trabalho com plano B”, publicou Leo Prates.

“Meu plano A, B e C tem nome e sobrenome: Teobaldo Costa. Acredito que ele é o melhor nome e está preparado para conduzir a mudança que Lauro de Freitas quer e precisa”, concluiu o deputado do PDT.

