PT avalia apoio a Antônio Calmon em São Francisco do Conde | A TARDE

Por enquanto, a pré-candidatura do vereador Marivaldo do Amaral (PT) à prefeitura de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, está mantida. Mas, segundo o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), uma das principais lideranças políticas do município, a tendência é que o partido abra mão do nome próprio na disputa para se juntar à base do prefeito Antônio Calmon (PP).

“Nós estamos trabalhando. O Partido dos Trabalhadores se reuniu na semana passada e sinalizou no sentido da manutenção do nome de Marivaldo, mas com uma tendência muito grande de manter a aliança com o PP na cidade”, contou Rosemberg, em conversa com a imprensa nesta quinta-feira, 21.

O parlamentar, que é líder do governo de Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ainda revelou que já conversou com outras lideranças da base governista, que também sinalizaram com a ideia de apoiar Calmon em sua briga pela reeleição em São Francisco do Conde.

“Conversei com a deputada Lídice da Mata, que também tem uma opinião nesse sentido, conversei com o deputado Sargento Isidório e eu espero que chegue logo a uma posição, porque eu sou eleitor da cidade. Mas a tendência é de manter a aliança entre o PT e o atual prefeito de São Francisco do Conde”, concluiu Rosemberg.

Apesar de ter nascido em Itororó, a origem política de Rosemberg é em São Francisco do Conde, onde atuou como trabalhador da Petrobras e como sindicalista, representando a classe dos petroleiros.

Além da declaração do deputado, A TARDE apurou que também existe a possibilidade da parceria PT e PP ser reforçada com o Avante, que teria disposição para indicar um nome de consenso para a vice de Calmon.

“A ideia é o Avante, com o aval do PT, do PC do B e do grupo do prefeito Calmon, indicar um nome que tenha trânsito livre na gestão do governador Jerônimo”, afirmou uma fonte que conhece a política do recôncavo baiano.

