Líder do governo se reunirá com Jerônimo para destravar emendas | A TARDE

Em meio às queixas dos deputados, principalmente os oposicionistas, sobre o pagamento das emendas impositivas, o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), afirmou nesta quinta-feira, 21, que está tratando o tema com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para amenizar as insatisfações.

“Tenho conversado não só pela base do governo, mas também falei em nome dos deputados da oposição nesse quesito das emendas. Algumas já foram pagas no final do ano passado vinculada à área da Sudesb”, elucidou o petista ao portal A TARDE.

Sem data definida, o petista afirmou que ainda nesta semana levará novamente à mesa do chefe do Executivo estadual o assunto, a fim de apaziguar os ânimos de todos os parlamentares.

“Nós estamos buscando resolver essa questão nesse momento. É um direito dos parlamentares. Já conversei com o governador. Nessa semana nós vamos fazer uma outra roda de conversa, no sentido de garantir o pagamento das emendas que foram pactuadas com os deputados”, acrescentou Rosemberg.

