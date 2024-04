Projeto de expansão do metrô deve se iniciar em breve, diz Jerônimo | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sinalizou, nesta segunda-feira, 15, que a chamada “Expansão Sul” do metrô de Salvador está avançando. Segundo ele, o processo de sondagem na região do Campo Grande deve ser finalizado nos próximos dias, fazendo com que a gestão estadual dê início à elaboração do projeto final da nova estação metroviária.

O Portal A TARDE já havia revelado em março que o governo da Bahia havia contratado uma empresa para a realização da sondagem. A preocupação com a instalação da nova estação no Campo Grande é maior, já que a região central da cidade possui muitos edifícios antigos, fazendo com que o trabalho de perfuração subterrânea seja mais delicado.

O trecho entre as estações da Lapa e do Campo Grande, entretanto, já está, em grande parte, construído, devendo o governo do estado perfurar mais um pouco para chegar à Praça 2 de Julho e depois construir um novo rabicho, em direção ao bairro do Canela.

“Nós já temos o que chamam de rabicho. O metrô da Lapa tem um rabicho que chega até o Campo Grande. Então, essa parte já está feita. É só o complemento para que a gente possa chegar até realmente a parte central do Campo Grande”, comentou Jerônimo, ao ser questionado pelo Portal A TARDE.

“Eu imagino que, nesses próximos dias, a sondagem se encerra, para elaborar o projeto e a empresa dar início às obras”, complementou o governador.

A sondagem está sendo realizada pela GS Engenharia e Consultoria Ltda. desde o último mês de dezembro, estudando a possibilidade de implantação da Expansão Sul, com a instalação de uma nova estação no bairro do Campo Grande, logo após a parada já existente na Lapa. A ligação seria feita por trecho subterrâneo — em parte, já existente — por baixo dos Barris e do Politeama.

Segundo um anteprojeto ao qual o Portal A TARDE teve acesso, o local da futura Estação Campo Grande seria entre a Praça 2 de Julho e o Teatro Castro Alves (TCA), com o acesso sendo realizado através de espaço em que havia um tradicional estacionamento público, desativado pela prefeitura de Salvador em outubro de 2023.

A expectativa do Poder Público é que a construção de uma estação do metrô no Campo Grande possa adicionar, no sistema, cerca de 100 mil usuários, conforme revelou o ex-governador Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil.

O governador Jerônimo Rodrigues tem a intenção de publicar a licitação da Expansão Sul ainda no primeiro semestre de 2024. O custo da obra, no momento, é avaliado em R$ 1,41 bilhão. Parte desses recursos devem ser oriundos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

