Recém-empossado na Alba, Paulo Câmara será vice-líder da oposição

Recém-empossado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado Paulo Câmara (PSDB) já terá uma nova atribuição na Casa Legislativa a partir de fevereiro. Trata-se da vice-liderança da oposição. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar ao Portal A TARDE.

O parlamentar foi indicado para a função nesta sexta-feira, 3, por meio de ofício feito pelo atual líder da bancada da minoria, Alan Sanches (União Brasil), que está prestes a deixar a cadeira. No lugar de Sanches, quem assumirá a vaga é o deputado Tiago Correia (PSDB), a partir de fevereiro.

Já Câmara, assume o posto da deputada Kátia Oliveira (União), atual vice-líder da bancada na Casa. Com a indicação do parlamentar, os tucanos passam a comandar a bancada da oposição no Legislativo a partir de fevereiro.

Paulo Câmara retorna à Alba após quatro anos devido à saída do deputado Pablo Roberto, que deixou a cadeira para ocupar a vice-prefeitura de Feira de Santana, cargo o qual foi eleito em outubro do ano passado, ao lado do prefeito Zé Ronaldo (União).