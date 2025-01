Ricardo Maia é empossado prefeito de Tucano

Prefeito mais jovem da Bahia, Ricardo Maia (MDB) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Reeleito com 78,38% dos votos, o prefeito de Tucano, Ricardo Maia Filho (MDB), tomou posse para o cargo na última quarta-feira, 1º, na Câmara de Vereadores local. O vice-prefeito Robson Ferreira (PSD), e os 13 vereadores eleitos no último pleito também foram empossados para as respectivas funções.

Antes da sessão solene, os políticos participaram de uma benção eucumênica. Em seguida, foi iniciado o rito de posse no plenário da Casa Legislativa.

Em seu discurso, Ricardo Maia Filho enfatizou a continuidade das ações que transformaram Tucano nos últimos quatro anos. “Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com o progresso de Tucano. Este segundo mandato não é apenas uma continuidade, mas um novo capítulo, onde vamos acelerar projetos, inovar e fazer ainda mais pela nossa gente”, declarou.

O emedebista é o prefeito mais jovem do estado e foi reconduzido ao cargo com 25 anos.