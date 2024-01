Rui Costa apresenta investimentos do Novo PAC para a Bahia | A TARDE

R$ 89,5 bilhões estão chegando à Bahia para a realização de obras e projetos que serão executadas pelo Governo Federal em parceria com entes privados, nos próximos anos. A relação final de obras e de munícpios contemplados ainda será divulgada pelo governo.

Os detalhes sobre o maior programa de investimento do país, o Novo PAC, foram apresentados em Salvador nesta quinta-feira, 18, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Os recursos serão aplicados para alavancar a economia, gerar emprego e renda e expandir o desenvolvimento industrial, tecnológico e social.

Na área da infraestrutura, o Novo PAC destina R$ 10,6 bilhões para rodovias, em manutenção, obras públicas e concessões; R$ 17,7 bilhões para ferrovias e portos; R$ 373 milhões para aeroportos e hidrovias. Entre essas obras estão a duplicação da BR-242 (Barreiras - Luís Eduardo Magalhães), a construção do contorno de Feira de Santana (BR-116), a nova pista e terminal de passageiros do aeroporto de Barreiras, a dragagem de aprofundamento do porto de Ilhéus e a conclusão da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL).



“O investimento em logística significa investir em redução de custos, do Custo Brasil, significa geração de emprego, mais oportunidades de atrair empresas. A concretização e finalização da Fiol, por exemplo, que vai integrar com a Ferrovia Norte-Sul, será o maior investimento ferroviário das últimas décadas”, explicou o ministro.

Mais cedo, em entrevista à TV Bahia, o minsitro antecipou que o metrô de Salvador será expandido até o Campo Grande, em obra que já foi aprovada no PAC.

No eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes serão investidos pelo PAC R$ 1,5 bilhão, em projetos que incluem a urbanização de favelas, contenção de encostas e drenagem, a melhoria da mobilidade urbana em Salvador, a retomada de 10,4 mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida e a construção de 18,4 mil novas unidades.



Com o Novo PAC, também estão planejadas obras para a educação, ciência e tecnologia, saúde, transição e segurança energética, inclusão digital, infraestrutura social e a ampliação do programa Água Para Todos, incluindo a Adutora da Fé (Bom Jesus da Lapa), Barragem Baraúnas (Seabra), Barragem Catolé (Barra do Choça), Barragem Morrinhos (Poções), Barragem Rio da Caixa (Rio do Pires) e o Canal do Sertão Baiano.



“Temos um planejamento para a Bahia e para todo o Brasil. Governar é ter planejamento, é ter gestão, é ter governança. O Governo Federal, hoje, mostra que governar é cuidar de gente e governar apontando para onde o país deve seguir, projetando um país para o destino de nação, para o nosso povo. Temos um planejamento que vai além do governo”, afirmou o ministro.



Ao discursar, o presidente Lula reafirmou o compromisso do governo com a retomada do desenvolvimento do país.

“Vim aqui anunciar o lançamento de um Parque Tecnológico Aeroespacial, isso não é uma coisa qualquer. É importante entender que a gente foi colocado no mundo para teimar, para não aceitar nada como impossível. Nosso país tem um potencial extraordinário e nós já provamos isso. Nós resolvemos fazer esse país crescer, o ano passado nós plantamos e agora é o tempo da colheita”, destacou o presidente.



Na capital baiana, o ministro participou do evento de assinatura do acordo de parceria firmado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica, com o Estado da Bahia e o Senai Cimatec para a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial. Os ministros José Mucio Monteiro (Defesa), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e a ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações) também participaram do ato.