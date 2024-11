“Segmento que tem peso importante”, diz Davidson sobre Revendedores

"O setor produtivo, o industrial é muito penalizado", disse o secretário - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Davidson Magalhães (PCdoB), destacou a realização do XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, ao afirmar que o setor tem peso importante para o estado.



“É um segmento que tem um peso importante para a economia baiana, representa quase ¼ da arrecadação de ICMS, também geração de muito emprego, mais de 40 mil empregos formais. Portanto, eles têm um peso na economia baiana. É um setor estratégico", disse o secretário.

Davidson disse ainda que as questões levantadas pela categoria no encontro merecem atenção das autoridades.



”Do ponto de vista das questões que foram levantadas, têm alguns problemas que não estão relacionados apenas a unidades específicas do Estado. Há um problema tributário, mesmo com a simplificação do sistema tributário…o setor de consumo paga muita tributação. Isso é injusto. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não pagam dividendos. O setor produtivo, o industrial é muito penalizado", disse.

"A criminalidade também é incentivada pelo peso da carga tributária, pois quando se sonega os impostos, se tem uma lucratividade maior, muito forte. Então, quando se faz uma reforma tributária e não se mexe na estrutura tributária, você fica fazendo incentivo a esse tipo de prática, de atividade", completou.