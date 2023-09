Sem Trindade no páreo, conselho político se reúne neste sábado

O xadrez político em volta dos potenciais nomes que podem representar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2024 começa a ser afunilado neste sábado, 2, quando acontece a primeira reunião do conselho político.

Jerônimo, que já vinha se encontrando com a sua base aliada ao longo da semana, convidou todos os partidos que formam o arco de aliança do seu governo, para se juntar no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), localizado no CAB, a partir das 8h30, a fim de definir as tratativas para eleições municipais. O senador Jaques Wagner (PT), considerado guru político do chefe do Executivo estadual, também vai marcar presença neste encontro.

Na oportunidade, a cidade de Salvador entra no radar das discussões dos membros do conselho político. Nesta sexta-feira, 1º, a capital baiana perdeu um postulante para vaga, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), José Trindade (PSB). Devido a um procedimento médico, o ex-vereador decidiu retirar a sua candidatura do pleito eleitoral.

"O médico da equipe pediu que eu me preservasse, principalmente nesses seis primeiros meses. Então, eu só poderia começar a fazer uma campanha mais intensa em meados do ano que vem", disse Trindade ao portal A TARDE.

A presidente estadual do PSB, Lídice da Mata, cotada como pretensa candidata ao pleito em Salvador, lamentou a saída do correligionário da disputa. "É um grande gestor, tem servido muito ao governo e ajudaria a fazer o debate político que nos interessa", avaliou em conversa com o portal.

Com a desistência de Trindade, considerado candidato do ministro Rui Costa, as apostas dos integrantes da base governistas giram em torno do deputado estadual Robinson Almeida, pré-candidato do PT, e do vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), que estará na reunião do conselho.

Também fazem parte do leque dos nomes eleitorais: a pré-candidata do PCdoB, Olívia Santana, que perdeu força nas últimas semanas; o vereador Silvio Humberto (PSB), que o partido deve entrar em consenso para escolha de um candidato. Questionada sobre o assunto, a chefe socialista na Bahia afirmou que a sigla está "interessada em debater Salvador como um projeto" antes de chegar a uma decisão eleitoral.

Até o momento, Robinson é cotado como um do pré-candidatos que conta com a preferência do governador, conforme apurado pelo portal A TARDE. Além de Jerônimo, o nome do parlamentar também passa pelo "ok" de Jaques Wagner. Na última terça-feira, 29, o deputado estadual se encontrou com o ministro Rui Costa, em Brasília. A visita foi publicada nas redes sociais de Robinson.

A decisão do candidato de Salvador, contudo, ainda não deve ser concretizada neste sábado, 2. De acordo com aliados da base, neste primeiro momento, o chefe do Palácio de Ondina pretende escutar os seus coligados partidários a fim de organizar os apoios a cada município.

Dentre os partidos e comandantes que vão participar do encontro estão: PT, de Éden Valadares; MDB, de Alex Futuca; PCdoB, de Davidson Magalhães; PSD, do senador Otto Alencar; Avante, de Ronaldo Carletto; PSB, de Lídice da Mata e a bancada estadual do PP, que será representada pelo deputado Niltinho.