Vereador Gordinho da Favela é escolhido líder da bancada do PP

Novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 2 - Foto: Antonio Queirós | CMS

O PP terá uma nova liderança na Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta legislatura, que inicia oficialmente em fevereiro. Trata-se do vereador George o Gordinho da Favela.

A sigla, que elegeu o vereador mais votado da cidade, o repórter Jorge Araújo, nas últimas eleições, decididas no dia 6 de outubro, escolheu o edil para a função nesta quinta-feira, 2.

“Somos a segunda maior bancada no Legislativo da capital e estou muito honrado com essa missão que recebo do meu partido. Comandar a bancada do PP de Salvador é uma missão que cumprirei com dedicação e muito diálogo, a exemplo do que faz nosso presidente, Cacá Leão”, disse Gordinho.

Leia também

>> Relembre os vereadores de Salvador que tomam posse nesta quarta

>>Vereadores elegem Carlos Muniz como presidente da CMS

>> Câmara de Salvador gasta R$ 289 mil em aluguel de novos carros

A bancada do Progressistas na Casa Legislativa conta com cinco vereadores. A vice-liderança do partido ficou com o vereador Jorge Araújo.

O partido ainda foi contemplado para a Mesa Diretora da CMS e ocupará dois assentos, sendo a cadeira de 1º vice-presidente, com Maurício Trindade e a de 3º vice-presidente, com Sidninho.