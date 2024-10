Vídeo: Lula chora ao relembrar “pobreza” e afirma: “Eu sou vocês”

Presidente Lula (PT) em Camaçari - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O presidente Lula (PT) se emocionou nesta quinta-feira, 17, ao recordar sua juventude, quando viveu na “pobreza”. Aos prantos, ele se autointitulou como “pobre” ao compartilhar sua trajetória.

“Quando assumi a presidência da República, comecei a pensar no que fazer. Me perguntam: você é o presidente dos pobres? Não, eu sou o próprio pobre. Já morei em casa que alagou, sei o que é levantar à noite para sair os ratos e as baratas nadando. Muitas vezes, peguei um metro e meio de água em casa”, contou, durante comício em Camaçari.

Durante o evento em apoio ao candidato a prefeito Luiz Caetano (PT), ele declarou: “Sou o primeiro operário a chegar à presidência da República, o primeiro sem diploma universitário. Falei que não poderia errar, porque não sou eu, sou vocês. Eu sou vocês, com a experiência de vocês.”

O presidente Lula (PT) desembarcou na Bahia na noite de quarta-feira, 16, para participar de uma agenda institucional ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta manhã, quando anunciou a expansão do programa Pé de Meia.



Em seguida, ele seguiu para a cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS) para endossar o nome do ex-secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), que disputa o segundo turno na cidade.