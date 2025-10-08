Binho Galinha não está em sala de estado maior, diz defesa

Deputado estadual Binho Galinha - Foto: Divulgação | Alba

Em tom elevado, o advogado do deputado Binho Galinha (PRD), Gamil Foppel, desmentiu a informação de que o parlamentar, que está preso desde a última sexta-feira, 3, está custodiado na Sala de Estado Maior, no Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador.

“Estão mentindo quando dizem que ele está numa sala de Estado Maior. Mentindo! Ele está no COP. Para quem não sabe o que é COP, chama-se Centro de Observações. É a porta de entrada do sistema prisional da Bahia”, explicou o legista.

Na manhã desta terça-feira, 8, a defesa do parlamentar presta esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) após a casa ser notificada da prisão do deputado.

O advogado também afirmou que enviou um ofício à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) pedindo esclarecimentos sobre a “sala de Estado-Maior” e recebeu a seguinte resposta: “Não existe”, falou Foppel.

A secretaria respondeu dizendo que existe uma cela especial, entre aspas, compatível com sala especial Gamil Foppel - advogado de Binho Galinha

Ele ainda complementou afirmando que o local [sala de estado maior] é destinado para “estuprador” e deu ênfase à palavra.

O que é sala de estado maior?

A sala de estado maior é protegida com grades nas janelas, e separada das celas comuns. É um direito concedido a algumas categorias profissionais - a exemplo de parlamentares -, e que também segue protocolos internos, como o banho de sol.

Binho Galinha se entrega

O deputado Binho Galinha, acusado de liderar uma organização criminosa que lida com jogo do bicho, lavagem de dinheiro, agiotagem e receptação qualificada, se entregou à Justiça na sexta-feira, 3, após dois dias de procura da polícia.

Alvo da operação Estado Anômico, um desdobramento da El Patron, o parlamentar reafirmou, em nota, ser inocente, se colocando à disposição para esclarecer os fatos. A defesa do deputado também pontuou considerar a decisão "nula".

"A decisão que decretou a prisão preventiva é manifestamente nula. Foi proferida por autoridade judicial absolutamente incompetente para julgar o caso", diz trecho da nota.

Histórico criminal

De acordo com as investigações, Binho Galinha é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação predominante em Feira de Santana e cidades do entorno. O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como: