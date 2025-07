Blogueiro é preso após condenação por extorsão em Salvador

João Andrade Neto já foi preso em 2010 e em 2021 - Foto: Reprodução

O blogueiro João Andrade Neto, dono do antigo site “Pura Política”, foi preso na última quinta-feira, 10, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

A prisão se deu por uma condenação pelos crimes de difamação e extorsão, em um processo que tramitava na Justiça desde 2010. Os atos foram cometidos contra, pelo menos, seis vítimas diferentes. Em 2011, ele foi condenado a cinco anos de prisão pela Justiça Baiana.

O processo foi expedido em 2014, mas vários recursos foram apresentados e adiaram a execução da pena.

O blogueiro já havia sido preso anteriormente em 2010 e em 2021, em operações da Polícia Civil, e ainda responde a outros processos relacionados a calúnia, difamação e extorsão movidos por diferentes vítimas.

O esquema

Em agosto de 2010, João Andrade Neto foi preso acusado de extorquir seis empresários e ameaçá-los de publicar supostas denúncias no site "Pura Política". A prisão foi fruto de dois meses de investigação da Operação Fúria, da Polícia Civil. Entre as vítimas estão o construtor Carlos Suarez.

A defesa de João alegou perseguição por parte de empresários e afirmou que as publicações eram de caráter jornalístico e fundamentadas em documentos públicos. Contudo, o Tribunal de Justiça da Bahia considerou que a questão central era o uso de informações para obter vantagens financeiras de forma ilícita.

Ele está custodiado na Polinter até o surgimento de uma vaga em um presídio.