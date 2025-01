Bolsonaro admite excitação com posse de Trump: "Já nem tomo viagra"

Ex-presidente não poderá viajar para a posse de Trump - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil | Divulgação | Pfizer

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu estar 'excitado' com a possibilidade de comparecer à posse de Donald Trump, que acontecerá na próxima segunda-feira, 20. A declaração ocorreu pouco antes do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar a autorização para sua viagem aos Estados Unidos.

Em entrevista ao jornal New York Times, Bolsonaro afirmou, em tom de brincadeira, que não tem usado mais o viagra, remédio para disfunção erétil, por conta do seu entusiasmo.

"Me sinto como uma criança outra vez com o convite de Trump. Estou entusiasmado. Já nem tomo viagra mais", disparou o ex-presidente da República.

Bolsonaro ainda negou saber do plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e Alexandre de Moraes, como apontado pela Polícia Federal.

Por minha parte, não houve nenhuma tentativa de executar as três autoridades", afirmou Bolsonaro.