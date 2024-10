Bolsonaro ataca governador aliado em discurso: "Covarde"

Bolsonaro e Ronaldo Caiado juntos - Foto: Alan Santos | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), na última terça-feira, 24, ao apontar a postura adotada pelo gestor durante a pandemia da Covid-19.

Bolsonaro, que foi contra as medidas de isolamento social na pandemia, disse que o aliado agiu de forma "covarde" ao pedir que a população ficasse em casa. Apesar do tom usado pelo ex-chefe do Planalto, o nome de Caiado não foi citado no ato político, que aconteceu em Goiânia.

"Nós na pandemia, fizemos o que tinha que ser feito. Fui contra governadores que falavam ‘fiquem em casa, a economia a gente vê depois’. Governador covarde. O vírus ia pegar todo mundo, não tinha como fugir do vírus", disparou Bolsonaro.

O então presidente rompeu relações com Caiado na época da pandemia. Os dois, entretanto, reataram os laços, e o governador, que hoje articula uma candidatura ao executivo nacional no pleito de 2026, apoiou o antecessor de Lula (PT) na eleição de 2022.