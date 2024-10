AtlasIntel: Melo retoma vantagem na corrida eleitoral de Porto Alegre

Candidatos a prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e Maria do Rosário (PT) - Foto: Cristina Beck | CMPA e Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), retoma vantagem contra os demais adversários na corrida eleitoral para a cadeira do Executivo. O emedebista voltou a ganhar fôlego na disputa e passou a liderar o confronto com 37,9% dos votos válidos, de acordo com a nova pesquisa AtlasIntel. A sondagem foi divulgada nesta quarta-feira, 25.

A candidata Maria do Rosário (PT), principal adversária de Melo, caiu três pontos percentuais e aparece com 31,3% dos votos. Antes, na sondagem divulgada em agosto, a petista estava à frente do atual gestor com 34,1%.

Corre em terceiro lugar na pesquisa, a candidata Juliana Brizola (PDT), neta do fundador da sigla, Leonel Brizola, que saltou de 12,7% para 23,7%, com base na última pesquisa.

O candidato Felipe Camozzato (Novo) ocupa o quarto lugar na briga pela prefeitura de Porto Alegre, com 6,5% dos votos válidos. Em seguida, aparecem Fabiana Sanguiné (PSTU), com 0,6%, e Luciano do MLB (UP), com 0%.

Cenário estimulado

Em um novo cenário, a pesquisa também mostra uma liderança do candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), que desponta com 36,5% das intenções de voto no 1º turno do confronto eleitoral, que será decidida no dia 6 de outubro.

A deputada federal Maria do Rosário permanece no segundo lugar da disputa com 30,1% das intenções. Em seguida, aparece Juliana Brizola (PDT), com 22,9%.

A quarta posição do confronto continua sendo do candidato Felipe Camozzato (Novo), com 6,3%. Na sequência, aparecem Fabiana Sanguiné (PSTU), com 0,6%, e Luciano do MLB (UP), com 0%. Apenas 0,4% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar e 3,2%, pretendem votar em branco ou anular o voto.

Influência de Lula e Bolsonaro

A candidata Maria do Rosário (PT) leva a melhor quando apresentada como candidata do presidente Lula. Os dados do levantamento colocam a petista como 56,3% de preferência dos eleitores, ante 5% de Sebastião Melo (MDB), caso a tática seja usada no 2º turno eleitoral, que será decidido no dia 27 de outubro.

Já entre quando associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o atual gestor dispara e aparece sendo a opção de 75% dos eleitores gaúchos, ante a 0%, somados por Rosário.

A pesquisa AtlasIntel, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-08655/2024, ouviu 1.199 eleitores na cidade de Porto Alegre, no período de 20 a 24 de setembro de 2024, com coleta via recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o nível de confiança é de 95%.

AtlasIntel

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o institutoganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e foi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Barreiras, Itabuna, Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas.