Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Bolsonaro deve seguir em prisão domiciliar mesmo após arma apreendida

Pistola foi encontrada em uma blitz, registrada nome do ex-presidente

Luiza Nascimento
Por
Bolsonaro
Bolsonaro - Foto: Sergio Lima | AFP

O presidente Jair Bolsonaro deve seguir em prisão domiciliar, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), divulgada nesta terça-feira, 1º. Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o inquérito envolvendo a apreensão de uma arma de fogo registrada no nome do representante de direita não configura "falta disciplinar que impacte negativamente sobre o atual regime em que cumpre pena”.

No entanto, a instituição salienta que é fundamental que o revólver siga apreendido. “É certo que a condição atual do custodiado é incompatível com a posse de arma de fogo, que pressupõe, entre outros requisitos, a comprovação de idoneidade”, ressalta.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Agora, a defesa do ex-presidente deve se manifestar em até 48 horas sobre a conclusão do inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal.

Leia Também:

SIMPLES NACIONAL

Mudança aguardada no Simples Nacional avança em debate no Congresso
Mudança aguardada no Simples Nacional avança em debate no Congresso imagem

MARCOU FALTA!

Lula explica verdadeiro motivo de ausência no 2 de Julho na Bahia
Lula explica verdadeiro motivo de ausência no 2 de Julho na Bahia imagem

POLÍTICA

Começa construção da ponte Salvador-Itaparica com presença de Lula
Começa construção da ponte Salvador-Itaparica com presença de Lula imagem

Arma apreendida

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu uma investigação para apurar a apreensão de uma arma, registrada em nome de Bolsonaro, em posse de um de seus ajudantes de ordens, o sargento Estácio Leite Filho, que foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo.

Os investigadores buscam esclarecer se o episódio configura falta grave, o que poderia alterar a situação jurídica do ex-chefe do Executivo e provocar o endurecimento do regime de cumprimento da pena.

Forças policiais apontam que o militar portava a pistola sem autorização formal do proprietário, em desacordo com a exigência legal.

No entanto, no inquérito policial, o delegado afirma que o registro de arma de fogo de Bolsonaro é válido e que não há ilegalidade em relação ao ex-chefe do Executivo nacial ter uma pistola na residência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bolsonaro PGR Prisão domiciliar

Relacionadas

Mais lidas