Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro no STF: presidente da 1ª Turma é ex-advogado de Lula

Ex-presidente é julgado pela Corte por tentativa de golpe de Estado

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/08/2025 - 7:43 h | Atualizada em 02/09/2025 - 7:54
Cristiano Zanin defendeu Lula nos processos da Lava Jato
Cristiano Zanin defendeu Lula nos processos da Lava Jato -

Presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal (STF), responsável pelo julgamento de Jair Bolsonaro (PL), a partir desta terça-feira, 2, o ministro Cristiano Zanin ganhou fama ao defender o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), hoje novamente à frente do Palácio do Planalto, nos processos referentes à operação Lava-Jato.

Zanin é graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), tendo se especializado em direito processual civil. O hoje ministro também atuou como professor na Faculdade Autônoma de Direito (FADISP), além exercer a profissão até 2023, quando foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bolsonaro decide não ir ao STF acompanhar julgamento
Fux é esperança de bolsonaristas, mas reafirma oposição à anistia
Gás gratuito: tudo que você precisa saber sobre novo programa de Lula

Em junho de 2023, Zanin foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga do agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

"Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país", defendeu Lula ao oficializar a indicação de Zanin.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. O 'núcleo 1', como é chamado o grupo que conta com mais oito réus, responde pelos seguintes crimes:

  • Golpe de Estado
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Organização criminosa armada
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Cristiano Zanin Lula STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cristiano Zanin defendeu Lula nos processos da Lava Jato
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Cristiano Zanin defendeu Lula nos processos da Lava Jato
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Cristiano Zanin defendeu Lula nos processos da Lava Jato
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Cristiano Zanin defendeu Lula nos processos da Lava Jato
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x