Bolsonaro no STF: presidente da 1ª Turma é ex-advogado de Lula

Cristiano Zanin defendeu Lula nos processos da Lava Jato - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal (STF), responsável pelo julgamento de Jair Bolsonaro (PL), a partir desta terça-feira, 2, o ministro Cristiano Zanin ganhou fama ao defender o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), hoje novamente à frente do Palácio do Planalto, nos processos referentes à operação Lava-Jato.

Zanin é graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), tendo se especializado em direito processual civil. O hoje ministro também atuou como professor na Faculdade Autônoma de Direito (FADISP), além exercer a profissão até 2023, quando foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal.

Em junho de 2023, Zanin foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga do agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

"Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país", defendeu Lula ao oficializar a indicação de Zanin.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. O 'núcleo 1', como é chamado o grupo que conta com mais oito réus, responde pelos seguintes crimes: