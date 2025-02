Bolsonaro recupera conta no X após ter sido alvo de hackers

Conta de Bolsonaro foi hackeada na noite de quinta-feira, 23 - Foto: Silvio Avila | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recuperou a sua conta na rede social X (antigo Twitter) após ter sido alvo de hackers. A informação foi confirmada pelo próprio ex-mandatário nesta sexta-feira, 24, em uma publicação de agradecimento.

“Agradecemos à equipe do X no Brasil pela pronta resposta ao nosso chamado. Informamos que a conta foi devidamente recuperada, permitindo-nos retomar nossa rotina diária e interação com todos”, diz um trecho da publicação.

A conta de Bolsonaro foi hackeada na noite de quinta-feira, 23, de acordo com o seu vereador Carlos (RJ), seu filho. “A conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada. Iniciado processo de tentativa de recuperação da mesma”.

Minutos após perder o domínio da rede social, os supostos hackers publicaram um vídeo do ex-presidente ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciando um lançamento de criptomoedas.

Nesta tarde, Bolsonaro ainda afirmou que “reconhece a importância de um ambiente pautado pela liberdade de expressão e pelo diálogo aberto, onde ideias e opiniões possam sempre ser discutidas”.

