POLÍTICA

Bolsonaro se esquiva de comentar prisão de Zambelli

Ex-presidente evitou dar resposta direta e reforçou discurso de perseguição

Por Redação

30/07/2025 - 11:17 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou se manifestar, nesta quarta-feira, 30, sobre a prisão da deputada federal Carla Zambelli, que foi sua aliada no passado. Ao ser questionado por jornalistas, ao chegar à sede do PL, Bolsonaro ficou em silêncio e logo depois, respondeu com uma pergunta: “Tem censura no Brasil ou não?”

Apesar de poder dar entrevistas, a defesa de Bolsonaro tem orientado o ex-presidente a não dar declarações públicas e a limitar ao máximo suas aparições.

Foragida desde o início de junho após ter a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e fugir do país, Zambelli foi presa nesta terça-feira, 29, às 16h40, horário de Brasília, em Roma após ser monitorada e ter seu novo endereço descoberto. A deputada foi levada para uma delegacia pela polícia italiana.

Ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Não cabe mais recurso da condenação.

Amizade estremecida

A parceria entre Bolsonaro e Zambelli já está a algum tempo estremecida, embora ela tenha sido uma das vozes mais estridentes da ala ideológica bolsonarista. O ex-presidente não tem escondido o desconforto com a deputada. Em maio deste ano, quando ela deixou o país, Bolsonaro declarou:

“Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli, tá certo? Não botei dinheiro no Pix dela e esou aguardando”, declarou

A relação entre os dois se deteriorou de forma irreversível desde o episódio em que Zambelli sacou uma arma e perseguiu um homem negro às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. O gesto foi visto por Bolsonaro como um dos fatores que contribuíram para sua derrota.

“Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Aquela imagem da Zambelli perseguindo o cara... Aquilo fez gente pensar: "Olha, o Bolsonaro defende o armamento". Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu”, disse, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

x