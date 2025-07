Boulos detona Congresso após derrubada do IOF: “Quer executar”

Deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O deputado federal Guilherme Boulos(PSOL-SP) fez duras críticas ao Congresso Nacional após derrota imposta ao governo Lula (PT) durante votação que derrubou o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

“Nós temos um Congresso que é eleito para legislar, o que está acontecendo é que o Congresso está querendo executar e a farra das emendas parlamentares é maior expressão disso”, disse Boulos neste sábado, 28, em entrevista à CNN.

O parlamentar ainda mencionou um dos motes de campanha eleitoral do presidente Lula ao defender o posicionamento do chefe do Executivo.

“O presidente Lula foi eleito com a proposta de botar o rico no imposto de renda e botar o pobre no orçamento. É isso que o presidente Lula está buscando fazer”, afirmou o deputado federal ao responsabilizar o Congresso pela falta de seriedade no debate político econômico.

Boulos ainda criticou o atual sistema tributário do país, que segundo ele, penaliza as classes trabalhadora e média, em comparação aos grandes bancos e o agronegócio.



“Sabe qual o problema hoje? É que quem paga mais imposto no Brasil é a classe trabalhadora e a classe média. Quem recebe uma grande fatia do recurso público são os bilionários com R$ 860 bilhões de isenção fiscal”, afirmou.

Entenda derrubada do IOF

O PDL (projeto de decreto legislativo) que derruba as regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) do governo Lula (PT) foi aprovado pelo Congresso Nacional na quarta-feira, 25.

Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários em sessão semipresencial na Câmara e votação simbólica no Senado.

O Senado votou proposta após a aprovação do PDL pelos deputados. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fechou um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para votar o texto no mesmo dia nas duas Casas.

Como fica o IOF após a derrubada?

A derrubada do decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) provocou a terceira mudança nas alíquotas em pouco mais de um mês.

As alíquotas que vigoravam até 22 de maio, quando o Ministério da Fazenda anunciou as mudanças, foram retomadas.

A revogação do decreto cria um desafio para o governo, ao provocar perda de R$ 12 bilhões em arrecadação para 2025, segundo a Receita Federal. No entanto, para o cidadão, as mudanças aliviam o bolso, com alíquotas menores sobre as operações de câmbio, de empréstimo para empresas e da previdência privada do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).