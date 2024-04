Após protestos de motoristas, ministro retira projeto de urgência | A TARDE

Após o protesto realizado por motoristas de aplicativo de todo o país, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e os líderes da Câmara dos Deputados concordaram em retirar a Urgência Constitucional do Projeto de Lei Complementar (PLC) Nº 12/2024, encaminhado pelo presidente Lula (PT) ao Congresso Nacional, com vistas à regulamentação do tipo de trabalho da categoria.

A insatisfação dos motoristas levaram à decisão do ministro em suspender a urgência da proposta, que cria a figura do "trabalhador autônomo por plataforma" e não prevê um vínculo empregatício entre os motoristas e as empresas.

Além disso, o PL estipula um valor mínimo para a remuneração por hora de corrida, de R$ 32,09, obriga os motoristas a contribuírem para a Previdência Social e determina a negociação por meio de acordos coletivos com os sindicatos.