Até 80% do PP deve votar com Lula, diz novo líder do partido na Câmara

Partido do Centrão com 49 parlamentares na Câmara Federal, o PP, também conhecido como Progressistas, deve aderir em peso às pautas do governo Lula, segundo o novo líder do partido na casa legislativa, Dr. Luizinho (PP-RJ).



O deputado federal que lidera o PP na Câmara afirmou que seu partido deverá dar de 35 a 40 votos para o governo na Casa em temas específicos, embora não tenha confirmado que temas são esses.

“Isso depende muito do que vai vir em cada um dos projetos”, afirmou o Dr. Luizinho. O PP também é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Com informações do Portal Metrópoles.