Bolsonaro já recuperou mais de R$ 450 mil pagos em multas na pandemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro já recuperou o total de R$ 451,6 mil pagos em multas por circular na pandemia da Covid-19 sem máscaras de proteção e promover aglomerações. As multas foram aplicadas pelo governo de São Paulo, à época chefiado por João Doria.

De acordo com O Globo, Bolsonaro havia depositado o valor para o pagamento das multas, mas com uma recente decisão judicial, o ex-chefe do Executivo consegui reverter 100% das punições.

No ano passado, Bolsonaro havia recebido o benefício de anistia concedido pelo atual governador e aliado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).