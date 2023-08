Bolsonaro se encontrou com Campos Neto antes de reunião do Copom

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reuniram em segredo cerca de duas horas antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que decidiu subir Selic em 2022; inflação era principal flanco da campanha de reeleição.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, ado Metrópoles, agenda secreta entre os presidentes não foi citado nas agendas públicas dos dois. Naquele dia, em maio de 2022, o Copom elevou em um ponto a taxa básica de juros da economia (Selic).

O encontro foi comunicado pela erquipe de Bolsonaro em uma espécie de "agenda confidencial” do então presidente, enviada a um grupo seleto de assessores do Palácio do Planalto.

A mensagem, segundo a coluna, foi enviada para Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, no dia anterior ao encontro.

Naquela época, horas após a reunião, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em um ponto percentual: de 11,75% a 12,75%. Era o maior patamar em cinco anos.