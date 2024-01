Bolsonaro tira foto com sósia de Janja, no Rio de Janeiro | A TARDE

De volta ao Rio de Janeiro, após passar o fim de ano em Alagoas, Jair Bolsonaro (PL) aceitou tirar uma foto com uma mulher que é sósia da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva.

O ex-presidente da República passeava pela Barra da Tijuca, quando a mulher que se parece com a esposa de Lula (PT) o abordou. A sósia de Janja, que é simpatizante de Bolsonaro, tirou uma selfie sorrindo, com o político do PL ao lado.

Bolsonaro e o marido de Janja, Lula, são rivais históricos. Apesar de já ter feito parte de partido que compôs a base do petista no início dos anos 2000, Bolsonaro passou a captar o eleitorado frustrado com os governos do PT.

Em 2022, os dois se enfrentaram no segundo turno. Foi a primeira vez na história brasileira em que um candidato à reeleição perdeu o pleito presidencial, assim como foi a primeira vez em que dois políticos com experiência em exercer o cargo disputaram o posto de presidente.