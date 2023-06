Cargo destinado a militares será extinto por Alckmin no governo

O vice-presidente Geraldo Alckmin pretende acabar com o cargo de ajudante de ordens, destinado a militares no governo Bolsonaro. A idea é reduzir o tamanho do gabinete da Vice-Presidência.

De acordo com a Folha de São Paulo, o plano é enxugar mais a estrutura do gabinete, que já foi reduzida em 40% desde que Alckmin chegou ao posto, além de diminuir o número de militares.

Alckmin pretende manter no gabinete apenas um representante de cada Força Armada para cuidar das questões de logística da vice-presidência, sobretudo de deslocamento.

Alkmin vem promovendo uma redução dos quadros da Vice-Presidência. No entanto, continua contando, na prática, com um auxiliar, o capitão da PM Pedro Lamoso Júnior, que o acompanha desde quandoe era governador.