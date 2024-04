Caso Robinho: Zambelli pede investigação contra Janja; entenda | A TARDE

Após a informação de que Rosângela Lula da Silva, a Janja, teria supostamente pressionado para a prisão do ex-jogador Robinho, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) solicitou que a primeira-dama do presidente Lula (PT) fosse investigada pelos crimes de coação no curso de processo e tráfico de influência junto ao Ministério Público Federal (MPF).

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Janja teria acionado pessoalmente e pressionado Francisco Falcão, o relator do caso do ex-atacante da Seleção Brasileira no Superior Tribunal de Justiça (CNJ).

“Entramos no MPF ontem, com notícia-crime e consequente requerimento de abertura de investigação contra Janja pela possibilidade dela ter incorrido nos crimes de coação no curso do processo e tráfico de influência, segundo denúncia veiculada pela imprensa”, publicou Zambelli em uma rede social.

Robinho se viu obrigado, no fim do mês passado, a cumprir os 9 anos de prisão determinados pela Justiça Italiana em solo brasileiro. Ele foi condenado por participar de um estupro coletivo e relator do caso votou sim para o cumprimento da pena no Brasil. Em seguida, o ex-jogador da seleção brasileira foi preso.

"A não homologação da sentença representaria grave descumprimento dos deveres assumidos internacionalmente pelo Brasil com o Governo da Itália, além de indiretamente deixar de efetivar os direitos fundamentais da vítima", afirmou Falcão na decisão.

