Eduardo Bolsonaro e Pimenta discutem após menção a 'rachadinha'

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), protagonizaram uma discussão durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Pimenta participava de uma audiência na Comissão de Comunicação, Fiscalização Financeira e Controle da Casa quando foi inquirido pelo filho de Jair Bolsonaro.

Antes de responder, o ministro de Lula fez menção às denúncias de supostas "rachadinhas" em diferentes gabinetes da família do ex-presidente, o que deu início à discussão. O deputado federal questionou Pimenta sobre informações consideradas falsas compartilhadas por ele nas redes sociais. No início do ano, por exemplo, o ministro chegou a chamar de "fakeada" o atentado contra Bolsonaro durante a campanha de 2018.

"Por que vossa excelência não me perguntou quantas vezes eu falei que sua família tinha contas pagas por Fabrício Queiroz? ", perguntou o secretário.

Presidente da comissão, a deputada Bia Kicis (PL) tentou interromper o debate e disse que o ministro não poderia atacar um parlamentar. Ao retomar a palavra, Bolsonaro voltou a confrontar: "Não tem problema, deixa ele falar. Fala aí sobre ser o "Montanha" da Odebrecht. Se é fake news ou verdade que o nome de vossa excelência estava na lista de propina da Odebrecht com o nome de "Montanha".

"Não é verdade. Eu jamais estive presente em qualquer lista ou investigação sobre a Odebrecht ou qualquer coisa da natureza. Isso é uma mentira. E vossa excelência tenha a dignidade, então, de mostrar um documento, uma lista de qualquer lugar onde meu nome apareça", rebateu o secretário.

null Divulgação | Câmara dos Deputados