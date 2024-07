Em ano eleitoral, governo Lula libera mais de R$ 4 bi em emendas ‘Pix’

Autorização leva em conta o prazo da legislação eleitoral, que inicia neste sábado, 6 - Foto: Ricardo Stuckert

Próximo ao início das corridas eleitorais municipais, o governo Lula (PT) liberou mais de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares, chamadas de "emendas Pix", pois injeta recursos do governo federal diretamente nos cofres do estado ou município. O montante foi disponibilizado após as diversas pressões da Câmara e do Senado.

Com a liberação, os municípios que tiveram emendas indicadas por deputado ou senador serão contemplados com os recursos da União. A medida, considerada acelerada, leva em conta o prazo da legislação eleitoral, que inicia neste sábado, 6, e impede que pré-candidatos recebam os benefícios.

Ao todo, o valor disponibilizado pelo governo petista supera R$ 22 bilhões, sendo considerado o maior da história para o primeiro semestre. Os dados constam no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop).

Deste montante, contudo, o governo federal destinou R$ 1,7 bi para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que ainda está em situação de calamidade pública, devido às enchentes do mês de abril.



Emendas parlamentares

As emendas parlamentares são uma forma pela qual deputados e senadores conseguem enviar dinheiro para obras e projetos em suas bases eleitorais.