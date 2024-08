Em conversa com Macron, Lula relembra derrota da extrema-direita

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, duranteReunião bilateral com o Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) conversou nesta segunda-feira, 22, com o presidente da França, Emmanuel Macron sobre as eleições legislativas do país e a derrota da extrema-direita. Durante a ligação, o petista aproveitou para felicitar Macron pelas Olimpíadas de Paris, previstas para iniciarem na próxima sexta, 26.

“Liguei para o presidente Emmanuel Macron e conversamos sobre as eleições legislativas francesas que ocorreram há poucos dias, e a importância da derrota da extrema-direita pelo bloco democrático. E desejei muito sucesso para a organização das Olimpíadas de Paris que começam no dia 26 de julho", escreveu o petista no X (antigo Twitter).

Em uma eleição acirrada, os franceses foram às urnas no último dia 7 deste mês para escolher os novos representantes do Parlamento e elegeram o bloco de esquerda Nova Frente Popular, apesar das pesquisas indicarem uma possível vitória do Reagrupamento Nacional (RN), extrema-direita.



Com os resultados, a centrista Yaël Braun-Pivet, aliada de Macron, foi reeleita à presidência do Parlamento, cargo que ocupa desde 2022.

Na tentativa de estreitar os laços com as demais nações, o presidente Lula ainda conversou, por telefone, com o novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Na ligação, o petista afirmou que parabenizou Pezeshkian pela vitória nas urnas.

“Conversei, por ligação, com o novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Parabenizei Masoud pela vitória nas eleições e reafimei nosso compromisso com a diplomacia e o diálogo entre nossos países”, disse no X.

Masoud Pezeshkian foi eleito no última 6 deste mês, com 53,3% dos votos válidos superando seu oponente Saeed Jalili.

