Fazenda usa filme ‘Divertida Mente 2’ para explicar reforma tributária

Publicação coloca as emoções como nojinho, alegria, ansiedade e vergonha para justificar os benefícios da proposição - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério da Fazenda aproveitou a ascensão do filme “Divertida Mente 2”, que bateu recorde de vendas na bilheteria, para publicar uma série de ‘memes’ com as emoções apresentadas na animação para explicar sobre a reforma tributária.

Na publicação, a pasta destaca os avanços promovidos pela proposta, aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada. O post surge após as críticas relacionadas ao ministro Fernando Haddad sobre a alta dos impostos, chegando a ser rotulado de "Taxad" nas redes sociais.

“Um mix de emoções envolveu todos os brasileiros com a grande conquista da #ReformaTributária após 40 anos. O Brasil agora terá um sistema tributário simples e justo!”, diz a legenda.

Leia também

>> Confira quem são os deputados que votaram contra a isenção para carnes

>> "Não vemos luz", dizem líderes industriais sobre Reforma Tributária

Assim como a obra, a publicação coloca as emoções como nojinho, alegria, ansiedade e vergonha para justificar os benefícios da proposição. A Fazenda ainda criou duas novas emoções: esperança e confiança fazendo referência aos próximos passos do projeto.

Após a aprovação na Casa Legislativa, o documento está sob análise do Senado. Antes de ser disposto em plenário, a proposta será debatida na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Veja