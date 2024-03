Fux é o próximo ministro do STF a se aposentar por idade saiba quando | A TARDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) ficará com um novo desfalque, no mínimo, daqui a quatro anos. Em 2028, o ministro Luiz Fux irá completar 75 anos no mês de abril, idade limite para que brasileiros possam atuar como no STF, já que são aposentados compulsoriamente. As informações são da CNN.

Assim aconteceu com a ministra Rosa Weber, que atingiu a idade no ano passado e sua vaga passou a ser ocupada nesta quinta-feira, 22, pelo ex-senador Flávio Dino.

Apesar do limite de idade, não necessariamente o ministro pode ser o próximo a deixar o tribunal. Isso porque qualquer um dos outros dez ministros pode deixar para pedir a Corte antes de atingir a idade-limite para ocupar o cargo.

Veja a ordem de aposentadoria:

Luiz Fux: abril de 2028 (indicado por Dilma em 2011)

Cármen Lúcia: abril de 2029 (indicada por Lula em 2006)

Gilmar Mendes: dezembro de 2030 (indicado por FHC em 2002)

Edson Fachin: fevereiro de 2033 (indicado por Dilma em 2015)

Luís Roberto Barroso: março de 2033 (indicado por Dilma em 2013)

Dias Toffoli: novembro de 2042 (indicado por Lula em 2009)

Flávio Dino: abril de 2043 (indicado por Lula em 2023)

Alexandre de Moraes: dezembro de 2043 (indicado por Temer em 2017)

Nunes Marques: maio de 2047 (indicado por Bolsonaro em 2020)

André Mendonça: dezembro de 2047 (indicado por Bolsonaro em 2021)

Cristiano Zanin: novembro de 2050 (indicado por Lula em 2023)