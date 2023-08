Haddad devolve onça de ouro entregue de presente pela Arábia Saudita

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devolveu um presente entregue pelo ministro de Investimentos do Reino da Arábia Saudita, Khalid Al Falih. A onça de ouro foi levada a Haddad durante visita da comitiva saudita em São Paulo, onde o ministro estava, nesta segunda-feira, 31.



Haddad iria incorporar o presente ao patrimônio da União, em Brasília, mas seguiu orientações da Receita Federal e resolveu devolvê-lo à embaixada da Arábia Saudita, na capital federal. “Como protocolo, a oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com aviso prévio ao cerimonial do órgão público agraciado”, justificou em nota o Ministério da Fazenda.

A Receita alegou que, caso o governo saudita queira reenviar o presente, será necessário obedecer os trâmites da legislação brasileira. Com informações da Folha de S. Paulo.

Polêmica do governo anterior

Após determinação do TCU (Tribunal de Contas da União), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devolveu um kit de joias que recebeu como presente da Arábia Saudita. No acervo, estavam um relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça de diamantes Chopard. Todas as joias foram enviadas para a Caixa Econômica Federal.