Lado ruim de voar para Brasília, diz deputada ao ver Bolsonaro em voo

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) gravou o momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) transitava dentro do avião que fazia a rota entre Belo Horizonte e Brasília. O fato aconteceu na segunda-feira, 28.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Salabert ironiza a presença de Bolsonaro entre os passageiros no corredor do avião: "Olha que merda pra quem tem que pegar voo", disse. A legenda do vídeo diz: "O lado ruim de voar para Brasília toda semana." Ela confirmou que deve concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024.

Reprodução | Instagram