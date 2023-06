Lula acena à Bahia e pode indicar presidente do TCU para vaga no STF

Com a aposentadoria da Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Lula (PT) vai ter à sua disposição no início do mandato mais uma indicação para a composição da corte. Assim, crescem as chances de o indicado ser o presidente do TCU, Bruno Dantas.

De acordo com o colunista do Metrópoles, Igor Gadelha, Dantas, que é baiano, tem recorrido a uma questão regional para defender que Lula o indique para a vaga de Weber no STF.

Lula tem dado prioridade à Bahia no início de seu terceiro mandato como presidente. O estado foi um dos que o petista obteve maior votação nas eleições do ano passado e foi fator fundamental para sua eleição.

Aliados de Bruno Dantas disseram ao colunista que sua indicação representa esse aceno ao estado. O último baiano a integrar o STF foi o ministro Ilmar Galvão, que ficou na corte entre 1991 e 2003, quando se aposentou.

Outro fator que pode influcenciar a decisão de Lula é o fato de balancear os representantes da região Nordeste no Supremo. Dos atuais 11 ministros, apenas um é nordestino: Kássio Nunes Marques, que foi o primeiro indicado por Jair Bolsonaro. Nunes é do Piauí.

Rosa Weber se aposentará compulsoriamente do tribunal no início de outubro deste ano, quando completará 75 anos de idade. Lula já fez sua primeira indicação para o STF neste ano, trata-se de seu advogado Cristiano Zanin, para a vaga deixada por Ricardo Lewandoviski.