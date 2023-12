“Lula, não rompa com a Argentina”, pede Bolsonarista que irá ver Milei | A TARDE

Integrante da comitiva bolsonarista que estará presente na posse de Javier Milei como presidente da Argentina, neste domingo, 10, em Buenos Aires, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) enviou um apelo para o Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Itamaraty, em que pede para que o Brasil não rompa com o país vizinho.



O motivo seria a manutenção do volume de exportações da Zona Franca de Manaus para a Argentina. “A construção de uma relação política de confiança com a Argentina contribui para a constituição de um espaço regional de cooperação”, justificou Alberto Neto.

Representando o governo na posse de Milei, Mauro Vieira já se encontrou com a futura chanceler da Argentina, Diana Mondino. Os dois conversaram no final do mês passado, em Brasília, uma semana após a vitória de Milei.

O presidente da Argentina chamou Lula de corrupto na campanha e ameaçou romper relações diplomáticas com o Brasil, mas voltou atrás e chamou o presidente brasileiro para a posse.