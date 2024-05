Lula se reúne com Arthur Lira em encontro fora da agenda | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, no fim da tarde deste domingo, 21, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, para uma conversa no Palácio da Alvorada. O encontro não foi registrado nas agendas dos chefes dos poderes.

A reunião entre os dois acontece em meio a uma crise da relação entre o governo Lula e a Câmara dos Deputados. Recentemente, Lira fez duras críticas ao trabalho do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT).

De acordo com informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a conversa entre Lula e Lira teria sido boa, com o presidente da República admitindo que o governo errou ao demitir o primo do presidente da Câmara, Wilson César Lira, do comando do Incra em Alagoas.

Há a expectativa de que o presidente Lula também se reúna, ainda nesta semana, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).