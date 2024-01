Moro compara Lewandowski em ministério a suspeição na Lava Jato | A TARDE

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e o ex-deputado federal Deltan Dallagnol fizeram comentários nas redes sociais com relação à escolha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública.

🖊️Além da passada de pano, o comentário do jornalista tem erros factuais básicos que desmentem o que ele tenta provar. Vamos lá:



- Moro era juiz concursado, com 22 anos de magistratura, sem qualquer relação política, pessoal ou profissional com Bolsonaro;



- Ao contrário de… https://t.co/o7W4WocVVR