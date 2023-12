Para “compensar” falta de reajuste, governo oferece aumento em auxílio | A TARDE

O Governo Federal propôs aumento em auxílios para compensar o fato de que servidores do Executivo Federal não receberão reajuste em 2024. O motivo alegado é falta de espaço no orçamento.



Foram oferecidos, a partir de maio, aumentos no auxílio-alimentação, de R$ 658 para R$ 1.000,00; o per capita referente ao auxílio-saúde, do valor médio de R$ 144,00 para R$ 215,00; e o auxílio-creche, de R$ 321,00 para R$ 484,90.

Estes aumentos representam 51,06% de reajuste nos auxílios. Com informações do portal Metrópoles.