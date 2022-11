PT teme que PRF dificulte ida de apoiadores à posse de Lula

Dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT) estão preocupados com a mobilização de apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em direção à posse do vencedor da eleição presidencial, que acontecerá no dia 1º de janeiro, em Brasília.



O motivo dos petistas, apontado pela coluna Painel, da Folha de S. Paulo, é o risco de a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dificultar a chegada destes apoiadores na capital federal.

Teme-se que aconteça, dias antes da posse de Lula, episódio semelhante ao ocorrido no segundo turno da eleição, em 30 de outubro, quando agentes da PRF realizaram 514 operações, boa parte delas no Nordeste, segundo informações da Folha de S. Paulo. A região é a única das cinco do país em que o petista tem percentual de votos superior ao de Jair Bolsonaro (PL).

A quantidade de operações da PRF no dia 30 de outubro foi 70% maior do que no primeiro turno, em 2 de outubro. As abordagens em transporte público foram descumprimentos de uma decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Com 60.345.999 eleitores no dia 30 de outubro, o equivalente a 50,9% dos votos válidos no segundo turno, Lula venceu Bolsonaro na disputa pela Presidência da República. O candidato do PL teve 58.206.354, o equivalente a 49,1% dos votos válidos.