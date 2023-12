Repórter é gordofóbica e ironiza Dino no STF: "cota para obeso" | A TARDE

Em programa na rádio Jovem Pan nesta quinta-feira, 30, a jornalista Paula Schmitt ironizou a indicação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF)..



"Eu até admiro o fato de ele ter sido colocado por uma cota. Não foi isso? Não sei se é obesidade. Eu ouvi dizer que tem que ter representatividade", disse Paula.

Ex-governador do Maranhão, senador licenciado e ministro da Justiça e Segurança Pública, Dino foi escolhido por Lula (PT) para o lugar de Rosa Weber no STF.

Ainda na pasta do Governo Federal, Dino passará por sabatina no Senado. Caso seja aprovado, deverá assumir o cargo de ministro da Corte no início do anode 2024.

Para o lugar de Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, são cotados a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o senador Jaques Wagner (PT) e o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski.

