Planalto aconselha Lula a definir sucessor de Dino rapidamente | A TARDE

Representantes do Palácio do Planalto tentam convencer o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) a definir o sucessor de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública o quanto antes. O ainda ministro foi indicado nesta semana pela chefe do Executivo para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no lugar da aposentada Rosa Weber.

A ideia dos que defendem que Lula acelere a definição do novo chefe da pasta é liberar Dino para se concentrar em pedir votos aos senadores, já que após o anúncio de que ele será ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o próximo passo é a sabatina na Casa Legislativa.

Dino deverá ficar mais duas semanas no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre os que são citados como possível sucessor de Dino na pasta, estão o senador Jaques Wagner (PT), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), e o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski.

No momento, Lula está em viagem oficial na Arábia Saudita. Depois, o presidente da República vai viajar para os Emirados Árabes Unidos, onde participa da COP28, que é uma conferência sobre clima, para em seguida passar por Catar e Alemanha para outros compromissos oficiais, antes de retornar ao Brasil. Com informações do jornal Folha de S. Paulo.