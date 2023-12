Representação que pede cassação de Janones chega no Conselho de Ética | A TARDE

O Conselho de Ética da Câmara Federal recebeu, nesta quinta-feira, 7, a representação que pede a cassação do deputado federal André Janones (Avante-MG), acusado de pedir parte do salário dos seus assessores para pagar despesas pessoais, o que foi revelado em áudios. As informações são do colunista do Portal Metrópoles, Igor Gadelha.



Despachada pelo presidente interino da Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a representação deve ser analisada apenas em 2024. “Ele [Janones] não fez amigos na Casa. As possibilidades de cassação são altíssimas”, disse Sóstenes ao portal Metrópoles.

Desde que as denúncias contra Janones foram publicadas, o gabinete do deputado não atende o telefone. Nenhum deputado federal do Avante quis comentar sobre o caso. Os correligionários Isidório (Avante-BA) e Waldemar Oliveira (Avante-BA), por outro lado, acreditam na inocência de Janones, mas disseram confiar na Justiça.