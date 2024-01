Ronaldo Caiado é governador com maior aprovação no Brasil | A TARDE

Um levantamento da AtlasIntel divulgado nesta sexta-feira, 5, apontou que Ronaldo Caiado (União Brasil) é o governador com maior aprovação do Brasil. São 72% de aprovação e 14% de reprovação. Outros 14% não souberam opinar.

A mesma pesquisa apontou que Jerônimo Rodrigues (PT) é o governador do Nordeste mais bem avaliado, empatado com Rafael Fonteles (PT), do Piauí, e João Azevêdo (PSB), da Paraíba, todos com 56% de aprovação. A 11ª posição foi comemorada por Jerônimo neste sábado, 6. "O trabalho é constante, e a nossa gente vê todo esse esforço", escreveu o governador na rede social "X".

O trio nordestino está a 1 ponto percentual do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a 2 pontos do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Os dois são cotados para as eleições presidenciais.

Concluímos um ano intenso de trabalho, percorrendo a Bahia e fortalecendo da educação à saúde, da segurança à cultura. O trabalho é constante, e a nossa gente vê todo esse esforço. Tenho muito orgulho do meu estado e um imenso respeito por cada baiana e baiano. Seguiremos juntos! pic.twitter.com/vvdn4zIyQS — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 6, 2024

O chefe do Executivo de São Paulo, rosto mais conhecido por ter sido ministro da Infraestrutura da gestão de Jair Bolsonaro (PL), já foi sondado inclusive pelo PL e é visto por muitos bolsonaristas como sucessor do ex-presidente na disputa de daqui a três anos.



Já o tucano gaúcho, que está em seu segundo mandato, tentou se lançar como candidato a presidente da República em 2022, perdeu as prévias do PSDB em 2021 para João Dória e passou meses sem cargo, até que mudou de planos e candidatou-se a governador novamente, sagrando-se vencedor. Para 2026, Leite deve disputar com o deputado federal Aécio Neves (PSDB) o posto de candidato a presidente pela legenda.

Em melhor posição na lista, porém, está um outro quadro muito próximo de Bolsonaro, que governa um estado de eleitorado tradicionalmente de direita. Correligionário do ex-presidente da República, Jorginho Mello (PL) tem 65% de aprovação em Santa Catarina e ocupa a quarta colocação.

O catarinense, na opinião de Bolsonaro, não comete deslizes como algumas das figuras conhecidas que o apoiam, como o governador de Minas Gerais, Zema (Novo) e Tarcísio de Freitas.