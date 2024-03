STF intima Zambelli no plenário da Câmara para apresentar defesa | A TARDE

A deputada Carla Zambelli (PL) foi intimada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira, 21, no meio do plenário da Câmara dos Deputados. A corte pediu que a parlamentar apresente sua defesa na ação em que ela é ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. As informações são do G1.

Um oficial de Justiça da Corte havia tentado entregar a intimação na casa da deputada e no seu gabinete, conforme relatos da deputada. A entrega da intimação ocorreu, enfim, durante a votação de um dos projetos da pauta da Casa desta quarta.

No momento da intimação, Zambelli ia conceder uma entrevista à imprensa, quando uma oficial da Corte se aproximou e pediu que a parlamentar assinasse o documento.

A notificação não afetou a sessão, que seguiu sem interrupção. Momentos depois, a deputada saiu do espaço para outros compromissos.

A ação acabou revoltando alguns aliados da parlamentar que chegaram a ensaiar dizer que a PF havia invadido o plenário da Casa. Tentaram repetir protestos adotados quando agentes da corporação fizeram operações contra deputados da oposição na Casa.

Relembre o caso

Em agosto de 2023, Zambelli virou ré, após denúncia de um episódio de outubro de 2022, na véspera do segundo turno, quando a parlamentar discutiu com um apoiador do então candidato Lula, em uma rua de um bairro nobre de São Paulo. Na ocasião, ela perseguiu o homem com arma em punho.