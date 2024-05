Vereador do RS propõe derrubar árvores para evitar deslizamentos | A TARDE

O vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel (PL-RS), declarou que vai propor uma lei que visa derrubar árvores e mata nativa no município para "evitar desastres". De acordo com o representante municipal, o "peso das árvores" causa deslizamento e que por isso a proposta será de retirada da vegetação "cinco metros para cada lado" das estradas principais de Caxias do Sul.

"Não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro. O que é que vale? A vida humana", disse o vereador, que ainda completou culpando o desastre climático que atinge o Rio Grande do Sul por "ter muito verde", bem como as leis ambientais "extremas" que impedem o desenvolvimento do estado.

As declarações de Fantinel foram logo rebatidas pelo vereador Rafael Bueno (PDT), que é formado em geografia. Ele afirmou que Fantinel estaria "vendo muito vídeo de WhatsApp" e espalhando mentiras. "Como é que o senhor faz incentivo ao desmatamento?", questionou.

Em entrevista ao UOL, o ambientalista Michael Becker afirmou que a proposta de Fantinel apenas causaria mais problemas. "Retirando árvores, solo fica mais suscetível a erosão", explicou. Ele também disse que as árvores ajudam a segurar o solo em deslizamentos.

Sandro Fantinel ficou nacionalmente conhecido no ano passado, quando culpou os baianos resgatados em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, por suas condições de trabalho.

Após a sessão, vereadores começaram a se articular para pedir a cassação do mandato de Fantinel por quebra do decoro parlamentar e uma avaliação foi iniciada. Ele ainda foi expulso do seu antigo partido, o Patriota, mas acabou escapando de ser cassado.

Segundo o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 149 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Há ainda 108 desaparecidos e 806 pessoas feridas.

